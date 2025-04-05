Volkan Konak'ın vefatına yönelik yeni açıklama

Sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Ünlü sanatçıya sahnede ilk müdahaleyi yapan Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, konuya yönelik 'ihmal' iddiaları sonrasında açıklamada bulundu.

Yeni Asır'da yer alan habere göre Kocatürk, "Biz kendisinin düşüp, yere yığıldığını görmedik. Müzik sustuktan sonra sahnede kalabalık oluştu. Sonra 'doktor var mı?' anonsu yapıldı. Ben hemen sahneye fırladım. Volkan Konak yerdeydi, tıbbi müdahaleye başladım. Saat 23.30 sularıydı. Ambulansa haber verildi. Orada anında tıbbi müdahaleyi başlattım. Ben göğüs cerrahisi profesörüyüm, yüzlerce kez bu müdahaleyi yapmışımdır. İlk yardım eğitimi kuruluşlarından birini de kurdum. Bu konuda oldukça deneyimli ve bilgiliyim. O şartlarda yapılan ilk yardım müdahalesi son derece düzgün ve doğru bir şekilde yapıldı. Ambulans gelene kadar 25-30 dakika müdahaleyi sürdürdüm" dedi.

"İlk andan beri hayat belirtisi yoktu"

Kocatürk, "Orada bulunan başka doktor arkadaşlarımız vardı, onlar da yardımcı oldular. Toplam dört hekimdik. Ambulans geldikten sonra ileri yaşam desteği verdik. Entübasyonu hocamız yaptı. Hastayı nakil etmeye en uygun hale getirdiğimiz ilk andan itibaren kalp masajına devam ettik. Hastaneyle de sürekli iletişim halindeydik. Hatta doktorlara içeri girdiğimizde devam edebileceğimizi söyledik ama yeterli ekipleri olduğu için kapıda bekledik. Sonrasında da vefat haberi geldi. İlk andan beri hayat belirtisi yoktu. Yapılan yorumların hiçbiri doğru değil" dedi.