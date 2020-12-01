Von Der Leyen: İlk aşılar aralık sonundan önce mümkün

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) 2 milyar doz aşı için anlaşmaları tamamladığını hatırlattı ve ilk aşıların aralık ayı sonundan önce uygulanabileceğini söyledi.

Von der Leyen, COVID-19 ekonomik krizi ile mücadelede sağlanan teşviklerin AB'nin modernize olması için faydalı olduğunu belirterek, "Yatırım ve reformlara ihtiyacımız var. Bu bizim çok yönlü kurallara dayalı sistemimiz için önemli bir an" dedi.

Diğer yandan, Financial Times'ın haberinde, Avrupa İlaç Ajansı'nın ancak 29 Aralık tarihinde aşı için yapılan değerlenirmeleri tamamlayabileceği belirtildi.