Warren Buffett ABD seçimlerinde hangi adayı destekliyor? Trump mı, Harris mi?

Milyarder yatırımcı Warren Buffett, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris veya Donald Trump’a destek vermeyeceğini açıkladı.

Berkshire Hathaway’in internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Buffett’ın “yatırım ürünlerini veya siyasi adayları desteklemeyeceği” net bir dille ifade edildi.

Geçmişte Demokrat adaylara destek veren Buffett, 2016 yılında Hillary Clinton için kampanya yürütmüş ve Barack Obama için bağış toplama etkinlikleri düzenlemişti.

Ancak, günümüzde siyasi konularda sessiz kalmayı tercih eden 94 yaşındaki Buffett, görüşlerini kamuoyuna açıklamanın çalışanlarına ve hissedarlarına zarar verme riskini taşıdığını belirtti.

Buffett, “Herhangi bir konuda görüş bildirdiğinizde, insanları geçici olarak memnun ettiğinizden çok daha fazla kişiyi kalıcı olarak kızdırabilirsiniz” diyerek, bölücü konulara dahil olmanın Berkshire Hathaway’in itibarını ve iş ilişkilerini riske atabileceğini ifade etti.

Buffett, bu yüzden politik açıklamalardan kaçınarak, şirketin ve hissedarlarının çıkarlarını korumayı tercih ediyor.

Bu tarafsız tutum, özellikle geçmişte Demokrat adaylara verdiği destekler dikkate alındığında bazı çevrelerce şaşırtıcı bulunuyor.