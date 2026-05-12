Washington İran'a yönelik askeri operasyon dosyalarını yeniden açıyor

Washington, İran'a yönelik askeri operasyon seçenekleri üzerine yoğunlaşan yeni bir süreci başlattı. ABD içindeki politika çevrelerinde, Tahran'ın bölgesel faaliyetleri ve nükleer programına dair hazırlanan güvenlik raporları sonrasında askeri müdahale ihtimalleri yeniden tartışılmaya başlanmıştı. Trump, İran'a karşı daha sert bir yaklaşımın benimsenmesi ve askeri baskının yaptırımlarla birlikte devreye alınması planlarını değerlendiriyor.

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre Trump, İran'a yönelik politikalarda radikal bir değişim yapmayı planlıyor. Bu plan kapsamında, durumun tırmanması halinde ekonomik ve siyasi yaptırımların yanı sıra sınırlı askeri baskı yöntemlerine dönülmesi de ihtimaller arasında yer alıyor. Karar alma mekanizmalarındaki tartışmaların henüz değerlendirme safhasında olduğu ifade edildi.

İran askeri operasyon seçenekleri değerlendirme aşamasında kalıyor

Washington içerisindeki karar verici gruplar arasında bu konuda belirgin bir bölünme yaşanıyor. Bazı kesimler diplomasi ve gerilimi düşürme odaklı adımları savunurken, diğer gruplar Tahran'ın bölgedeki hamlelerini caydırmak için askeri baskının zorunlu olduğunu ileri sürüyor. Bu görüş ayrılıkları, Pentagon ve Beyaz Saray arasındaki koordinasyon süreçlerinde belirleyici bir rol oynuyor.

Tahran yönetimi, Washington'dan gelen bu açıklamaları ve hazırlıkları yakından takip ediyor. İranlı yetkililer, herhangi bir askeri tırmanışa anında misilleme ile karşılık verileceğini defalarca yinelemişti. Kızıldeniz'den Basra Körfezi'ne kadar uzanan bölgesel meselelerin birbirine bağlı olması, askeri bir adımın hassasiyetini artırıyor.

Orta Doğu'daki genel tablo, uluslararası güç dengeleriyle doğrudan ilişkili bir bekleyişi yansıtıyor. Askeri bir müdahale kararının alınması, bölgedeki gerilim haritasını ve enerji piyasalarındaki arz güvenliğini kalıcı olarak değiştirebilecek potansiyele sahip görünüyor.