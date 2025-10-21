Waternet İyilik Elçileri Caddebostan’dan 3300 izmarit, 66 kg atık temizledi

Sağlıklı suya kolay erişim sağlayan ve sıfır plastik çözümleriyle sürdürülebilir bir yaşamı destekleyen Waternet, bu yıl da çevre bilincini artırmak amacıyla geleneksel kıyı temizliği etkinliğini gerçekleştirdi.

18 Ekim’de Caddebostan sahilinde düzenlenen etkinlikte, Waternet İyilik Elçilerinden oluşan 50 kişilik ekip, toplam 66 kilogram atık ve 3300 adet sigara izmariti topladı. Etkinliğe katılan İyilik Elçileri, sahilde bir araya gelerek deniz kenarındaki atıkları topladı. Kısa sürede dolan çöp torbaları, yalnızca bir sahilin değil, gezegenin geleceği için verilen çabanın sembolüne dönüştü.

“Her toplanan atık, daha temiz bir dünya için umut”

Waternet Pazarlama Direktörü Naz Günaçar, kıyı temizliği etkinliğinin markanın sürdürülebilirlik vizyonunun sahadaki en somut yansıması olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“İki yıldır düzenlediğimiz kıyı temizliği etkinliği, Waternet’in sürdürülebilirlik vizyonunun sahadaki en güçlü göstergesi. Caddebostan sahilinde bir araya gelerek doğaya küçük ama anlamlı bir katkı sağladık.

Her toplanan atık, geleceğe bırakacağımız daha temiz bir dünya için bir umut demek. Günaçar, geçen yıl 69 kg atık ve 4.300 sigara izmariti toplanan etkinliğe kıyasla bu yılki sonucun çevre farkındalığının artışını gösterdiğini de belirtti.”

Plastiğe değmeyen su, doğaya zarar vermeyen çözüm:

Waternet’in çevreye katkısını değerlendiren Naz Günaçar, su arıtma teknolojilerinin yalnızca sağlıklı içme suyu sunmakla kalmadığını, doğanın korunmasına da katkı sağladığını söyledi:

“Waternet olarak, sağlıklı suya kolay erişimi sağlamanın ötesine geçiyor; çalışanlarımızla birlikte İyilik Elçileri olarak sorumluluğumuzu sürdürüyoruz. Kendimize, sevdiklerimize ve dünyaya iyi gelecek seçimler yapmak için çalışıyor, daha sürdürülebilir bir gelecek adına atıkları azaltacak çözümler geliştiriyoruz. Son teknoloji filtrasyon sistemlerimiz sayesinde, evlere ve ofislere gelen suyu taze, sağlıklı ve yumuşak içimli hale getirerek herkesin iyi suya kolayca ulaşmasını mümkün kılıyoruz” şeklinde konuşan Naz Günaçar, sözlerine şunları ekledi:

“Tek bir Waternet cihazı sayesinde yılda ortalama 101 kilogram plastik atık, 469 kilogram karbon salımı ve 6.048 litre su israfı önleniyor. Suyun iyilik halini hem evlerde hem iş yerlerinde sürdürerek, plastiğe temas etmeden sağlıklı ve yumuşak içimli suya erişimi mümkün kılıyoruz.”

‘’Daha yaşanabilir bir dünya için birlikte hareket ediyoruz”

Naz Günaçar, “Waternet olarak, suyun iyilik halini yalnızca ürünlerimizle değil, sıfır plastik hedefimiz ve sürdürülebilirlik çözümlerimizle de sahipleniyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıyı temizliği etkinliğimiz, daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir dünya için birlikte hareket ettiğimizde ne kadar etkili olabileceğimizi bir kez daha gösterdi. Topladığımız her izmarit ve her plastik parçası, çevreye verdiğimiz değerin ve bu konudaki kararlılığımızın bir sembolü. Bu yıl attığımız her adım, 2026’da daha geniş bir etki yaratmamız için bize ilham kaynağı oluyor.”