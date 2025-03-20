WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? (20 Mart 2025)

Türkiye'de de binlerce kullanıcısı olan WhatsApp'a girişte dünden beri problem yaşanıyor. Kullanıcılar, WhatsApp'ta mesajlarının gitmemesinden ve "Bağlantınız kontrol ediliyor" uyarısı almaktan şikayet ediyor.

Binlerce kullanıcı olan mesajlaşma ve görüntülü arama uygulaması WhatsApp'taki bu problemlerin ne zaman çözüleceği ise merak ediliyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? Neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek? WhatsApp'a girilebiliyor mu?

WhatsApp'a girilebilecek mi?

Bazı kullanıcılar, dünden beri WhatsApp'ta hem iOS hem Android cihazlarda hem de Web sürümünde sorun yaşıyor. Uygulamadaki sorunlar henüz giderilebilmiş değil.

Yaşanan erişim problemiyle ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınmış bir karar bulunmuyor. Ayrıca, konuyla ilgili bir resmi açıklama da yapılmadı.

Tahminler, bant daraltma işlemi nedeniyle WhatsApp'a erişimde yavaşlık yaşandığı yönünde.