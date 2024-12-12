Whatsapp, İnstagram ve Facebook çöktü mü? META'dan açıklama

Sosyal medya devleri Whatsapp, İnstagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşandı. Kullanıcı şikayetleri artarken, erişim sorunun küresel çapta yaşandığı ortaya çıktı.

Kesintiler İngiltere, Avrupa'nın bazı bölgeleri, Asya, Avustralya, Güney Amerika ve ABD'de milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Bazı kullanıcılar uygulamayı hiç kullanamazken, bazıları da beslemelerin yenilenmemesi gibi sorunlar yaşadı.

META'dan açıklama geldi

META, kullanıcıların uygulamalarına erişimini etkileyen teknik bir sorun yaşandığını duyurdu.

META'nın X'ten yaptığı açıklamada, “İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve herhangi bir rahatsızlık için özür dileriz” denildi.

WhatsApp ise"WhatsApp'a erişimde bazı sorunların farkındayız. Aktif olarak bir çözüm üzerinde çalışıyoruz ve çoğu insan için normale dönüş görmeye başlıyoruz. Yakında her şeyin normale dönmesini bekliyoruz" ifdeleri kullanıldı.

Whatsapp, İnstagram ve Facebook açıldı mı

Whatsapp, İnstagram ve Facebook 4 saatlik çalışmanın sonunda yeniden erişime açıldı. Türkiye saatiyle 02:02'de İnstagram'ın X hesabından "Ve geri döndük — beklettiğimiz için özür dileriz ve bize katlandığınız için teşekkürler" paylaşımı geldi.