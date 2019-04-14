WhatsApp, Instagram ve Facebook geri döndü
Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta dünya genelinde yaşanan erişim sorunu büyük ölçüde ortadan kalktı.
Facebook şirketlerinin yaklaşık bir ay arayla dünya çapında yaşadığı ikinci kesintinin ardından popüler sosyal medya uygulamalarına yeniden erişim sağlanabiliyor.
Öğle saatlerinde Türkiye dahil dünya genelinde kullanıcılar Instagram, Facebook ve WhatsApp'a erişmekte sorun yaşamışlardı. Problemin en çok Avrupa ülkeleri ve Malezya'da hissedildiği görüldü.
Downdetector verilerine göre erişim sıkıntısına yönelik şikayetler saat 17.00 itibariyle büyük ölçüde azalmış durumda.
Kesintinin nedenine ilişkin şirketten henüz bir açıklama gelmezken; Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook'un, dünya çapında 1,5 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor.