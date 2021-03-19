WhatsApp ve Instagram çöktü!

Dünya genelinde Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger uygulamalarına saat 20:25 itibariyle erişimde sorun yaşandı. Şirket tarafından söz konusu probleme ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaştı.

Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor.

Bakan Yardımcısı Sayan: Kesintiler yurt dışı kaynaklı

Türkiye'de erişim sorunundan etkilenen ülkeler arasında yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından sorunla ilgili yaptığı açıklamada, “USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır” dedi.