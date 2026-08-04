WhatsApp'ta hesaplar sebepsiz yere kapatılmaya başlandı

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WhatsApp'ta çok sayıda kullanıcı, herhangi bir kural ihlali yapmadıkları halde hesaplarının "inceleme altına alındığını" belirten bir uyarıyla karşılaştıklarını aktardı.

X ve Threads'te paylaşım yapan kullanıcılar, WhatsApp'a giriş yapmaya çalıştıklarında "Hesap aktiviteniz ve cihaz bilgileriniz, Hizmet Şartlarımıza uyup uymadığını kontrol etmek amacıyla incelemeye alınmıştır. İnceleme sonucu genellikle 24 saat içinde tarafınıza bildirilecektir." uyarısı aldı.Birçok kullanıcı, bu uyarının ardından uygulamaya erişemediğini ve iletişiminin kesildiğini belirtti.

Meta sorunu doğruladı

WhatsApp'ın sahibi Meta, TechCrunch'a yaptığı açıklamada yaşanan sorunu doğrulayarak, etkilenen hesapların yeniden erişime açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Şirket, teknik aksaklığın farkında olduklarını belirtirken, sorunun kaynağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Hangi kullanıcıların etkilendiği bilinmiyor

Yaklaşık 3 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip WhatsApp'ta yaşanan aksaklığın hangi ülkeleri veya bölgeleri etkilediği açıklanmadı.

Meta ayrıca kaç hesabın bu sorundan etkilendiği, güvenlik sistemlerinde nasıl bir hata oluştuğu ve sorunun tamamen giderilip giderilmediğine ilişkin de bilgi vermedi.