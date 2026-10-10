WhatsApp'ta patronun dedikodusunu yaptılar, kovuldular

Aynı işyerinde görev yapan M.N. ve G.Ü. isimli iki çalışan, WhatsApp üzerinden gerçekleştirdikleri özel yazışmalar nedeniyle işlerinden oldu. İşveren, çalışanların işyeri ve mesai arkadaşları hakkında yaptıkları konuşmaların çalışma ortamını olumsuz etkilediğini ileri sürerek iki işçinin de iş sözleşmesini feshetti.

İşten çıkarılmasının ardından yargıya başvuran M.N., feshin haksız olduğunu savunarak işe iadesini istedi. Davacı işçi, işe başlatılmaması durumunda 4 aya kadar işe başlatmama tazminatı ile en fazla 4 aylık boşta geçen süre ücretinin işverenden tahsil edilmesini talep etti.

İşveren hakaret içerikli yazışmaları gerekçe gösterdi

Davalı işveren ise mahkemeye sunduğu savunmada, iki çalışanın WhatsApp konuşmalarında işyeri ve diğer personel hakkında dedikodu niteliğinde ifadeler kullandığını öne sürdü.

Bazı çalışanlara yönelik hakaret içeren sözlerin yer aldığını belirten işveren, işyerinde gizlice çekildiği iddia edilen çalışan fotoğraflarının da yazışmalarda paylaşıldığını savundu.

Bu davranışlar nedeniyle iş ilişkisinin sürdürülmesinin beklenemeyeceğini ileri süren işveren, diğer çalışan G.Ü.'nün de aynı gerekçelerle işten çıkarıldığını bildirdi. Davayı inceleyen İş Mahkemesi, işçinin işe iade talebini reddetti.

İlk mahkemenin kararı istinafa taşındı

Yerel mahkemenin kararına itiraz eden davacı avukatı, dosyayı istinafa götürdü. Başvuruyu değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 12. Hukuk Dairesi, tarafların beyanlarını ve dosyadaki delilleri inceledi.

Mahkeme, değerlendirmesinde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin WhatsApp yazışmalarının gizliliğine ilişkin daha önce verdiği karara da yer verdi.

Söz konusu Yargıtay kararında şu ifadeler kullanıldı:

‘’Whatsapp sistemi, telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren bir sistemdir. Burada kişi, kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içiresinde iletişim gerçekleştirilmektedir. Ancak bu sistem kendi içinde korunan ve 3. kişilere kapalı bir konumdadır. Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları yasak değildir. İşçilerin bu kapsamda burada iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunması esastır. Somut uyuşmazlıkta, WhatsApp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş aktinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır’’

WhatsApp yazışmalarının işyerini olumsuz etkilediği kanıtlanamadı

Dosyayı inceleyen BAM, iki çalışanın kendi aralarında gerçekleştirdiği WhatsApp görüşmelerinin gizlilik taşıyan kişisel veri niteliğinde olduğunu belirledi.

Mahkeme, söz konusu konuşmaların işyerinde herhangi bir olumsuzluğa neden olduğuna ilişkin dosyada delil bulunmadığına dikkat çekti.

BAM kararında şu ifadelere yer verildi:

‘’Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi ile davalı işverenin diğer bir çalışanın WhatsApp uygulaması üzerinden kişisel görüşmeler yaptığı, bu görüşmelerin gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğu, mevcut delil durumuna göre söz konusu yazışmaların işyerinde olumsuzluklara neden olduğuna ilişkin dosyada delil bulunmadığı ortadadır. Bu hali ile iş sözleşmesinin haklı ya da geçerli nedenle feshedildiğinin kanıtlanamadığı anlaşıldığından, işveren tarafından yapılan feshin geçersizliği ile davacının işe iadesine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan sebeplerle davacı vekilinin istinaf nedenleri yerinde görülerek, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak davacının işe iade talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir. Davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın kabulü ile işverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine hükmedilmiştir.’’

Mahkemeden işe iade kararı

Bölge Adliye Mahkemesi, işverenin iş sözleşmesini haklı veya geçerli nedenle feshettiğini kanıtlayamadığına hükmetti.

Bu gerekçeyle ilk derece mahkemesinin davanın reddine ilişkin kararını kaldıran BAM, işveren tarafından yapılan feshi geçersiz sayarak davacı M.N.'nin işe iadesine karar verdi.