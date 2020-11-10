WhatsApp'tan polisin uygulama yerlerini paylaşanlar hakkında soruşturma
WhatsApp grubundan polisin uygulama yerlerini paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir grubun kurduğu WhatsApp grubunda, polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşarak denetimlerden kaçtığı bilgisine ulaştı.
Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, belirledikleri grup üyesi yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak: AA