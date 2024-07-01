Wimbledon Merkez Kortu'nda 'Soykırımı durdur!' pankartı

Londra'daki turnuvada yapılan eylemde, PSC'nin araştırmalarına göre, İsrail'e silah satan şirketlerde 2 milyar sterlinin (yaklaşık 82 milyar lira) üzerinde yatırımı bulunan ve bu şirketlere 6,1 milyar sterlinlik (yaklaşık 252 milyar lira) finansman sağlayan bankayla ilişkilerin kesilmesi çağrısı yapıldı.

Eyleme katılan Filistin destekçileri 'Barclays'ı boykot et', 'Soykırıma sponsor olma', 'Barclays İsrail apartheidine hizmet ediyor' yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, turnuvaya katılan sporseverlere 'kana bulanmış' görüntüsü verilen ünlü Wimbledon çileklerinden de ikram etti. Çileklerin yer aldığı tepsilerin üzerinde 'Wimbledon çileklerine, Barclays sayesinde Filistinlilerin kanı bulaştı.' ifadesi yer aldı.