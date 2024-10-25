WSJ'den çarpıcı iddia: Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarında Rus uydu desteği mi var?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli The Wall Street Journal gazetesi, Yemen'deki Husi isyancıların Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar gerçekleştirmeleri için Rusya’nın sağladığı uydu verilerini kullandığını iddia etti. Haberde, bu uydu verilerinin İran Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup kişilerin Husilere aktardığı belirtiliyor.

İddialara göre Rusya, İran'ın Husilere desteğini güçlendirmek amacıyla, 2024 başında Husilere gemisavar füzeler sağlamayı da planladı. Batılı yetkililer, bu durumun Kızıldeniz'de daha fazla gerilime yol açabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor.

Özellikle Avrupalı savunma yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, Rusya'nın bu yardımları, İran'ın Husiler üzerinden bölgedeki ticareti tehdit etmesine katkı sağlayabilir. Kremlin’in henüz bu iddialara yanıt vermemesi, bölgedeki güvenlik dengeleri açısından tedirginlik yaratıyor.