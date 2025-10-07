Eski adı ile Twitter yeni adı ile X'te bugün problemler yaşanıyor. Aylık aktif 600 milyon kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyenlerin büyük bölümü başarısız oluyor. Bu sebeple sorunun kaynağı araştırılıyor ve "X çöktü mü, neden açılmıyor", "X neden yavaşladı" sorusu yoğun şekilde geliyor.

X çöktü mü?

X'te zaman zaman problemler yaşanıyor. Bu problem ülke genelinde görülmese de bazı kullanıcılar uygulamaya erişemiyor. X'ten henüz resmi bir açıklama gelmezken T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan "X platformundaki erişim sorunuyla ilgili incelemeler devam etmektedir" diye açıklamada bulundu.

X'teki kesintinin daha çok İstanbul ve İzmir'de yaşandığı görülüyor.