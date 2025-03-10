X çöktü mü? Twitter'a ne oldu? Tüm dünyada erişim sorunu yaşanıyor!
X (eski adıyla Twitter), dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya platformunda erişim sorunu meydana geldi. Kullanıcılar, platforma giriş yapamadıklarını bildirdi. Kısa süre sonra sorunun çözüldüğü ve siteye yeniden erişimin sağlandığı açıklandı. Peki X çöktü mü? X'e ne oldu? X'e neden erişilemiyor? İşte detaylar...
X (eski adıyla Twitter), dünya çapında geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan sosyal medya platformunda bugün önemli bir erişim sorunu ile karşı karşıya kaldı. Pek çok kullanıcı, platforma giriş yapamadıklarını veya sayfaların düzgün şekilde yüklenmediğini belirtti.
X'e ne oldu?
‘X çöktü mü?’ ve ‘X’e ne oldu?’ soruları, sosyal medyada sıkça tartışılmaya başlandı. Birçok kişi, platforma erişim sağlamakta zorluk çekerken sorunun nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kısa süre sonra çözüldü
Yaşanan bu soruna ilişkin resmi bir açıklama gelmezken uygulama kısa süre içerisinde düzeldi.