X çöktü mü? Twitter'a ne oldu? Tüm dünyada erişim sorunu yaşanıyor!

X (eski adıyla Twitter), dünya çapında geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan sosyal medya platformunda bugün önemli bir erişim sorunu ile karşı karşıya kaldı. Pek çok kullanıcı, platforma giriş yapamadıklarını veya sayfaların düzgün şekilde yüklenmediğini belirtti.

X'e ne oldu?

‘X çöktü mü?’ ve ‘X’e ne oldu?’ soruları, sosyal medyada sıkça tartışılmaya başlandı. Birçok kişi, platforma erişim sağlamakta zorluk çekerken sorunun nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kısa süre sonra çözüldü

Yaşanan bu soruna ilişkin resmi bir açıklama gelmezken uygulama kısa süre içerisinde düzeldi.