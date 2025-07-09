X platformunun yapay zekâ aracı Grok'a erişim engeli

Eski adı Twitter olan X platformunun yapay zeka aracı Grok, hakaret içerikli yanıtlar verince erişme engellendi.

Dün birçok kullanıcının dikkatini çeken küfürlü cevapların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Grok hakkında soruşturma başlattı.

Grok'a erişim engeli

Başsavcılık, Grok’un Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretleri üzerine re’sen tutanak tutulup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurulduğunu bildirerek, "İlgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi" açıklamasında bulundu.

Grok'un resmi X hesabından açıklama

Yaşananların ardından Grok'un resmi X hesabından da uygunsuz paylaşımların kaldırıldığı yönünde bir açıklama geldi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçeriğin farkına varmamızın ardından, xAI Grok’un X’te paylaşım yapmadan önce nefret söylemini engellemek adına önlemler aldı."