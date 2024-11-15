X'i terk eden şirket sayısı artıyor! 20 Ocak'ta toplu terk olacak mı?

Sosyal medya platformu X'te yer alan ırkçılık ve komplo teorisi gibi 'rahatsız edici içerikleri' gerekçe olarak gösteren The Guardian gazetesi, 13 Kasım'da a itibariyle X hesabından paylaşım yapmaya son vermişti.

10.7 milyon X takipçisi bulunan gazetenin bu adımını önemsemediğini ortaya koymak için uygulamanın sahibi Elon Musk, The Guardian için “Bir önemleri yok” yorumunu yaptı. CNN televizyonunun ünlü ekran yüzü Don Lemon ve İngiltere'de Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH)'nin de X'i terk etmesinin ardından, sosyal medya platformunu toplu terk için 20 Ocak tarihi işaret edilerek yeni bir akım başladı.

X-odus için tarih 20 Ocak

X adını taşıyan sosyal medya platformu ile toplu göç anlamına gelen 'exodus' kelimelerini biraraya getirenler, 'X-odus' (X'i terk) etiketiyle, 20 Ocak için toplu terk çağrıları yapmaya başladı. Bu tarihin seçilme sebebi ise Donald Trump'un başkanlık görevine başlamadan önceki yemin töreninin de aynı gün yapılacak olması. Musk, seçim döneminde Trump'a verdiği destekle de çok geniş bir kitlenin tepkisini çekmişti.