X’in avukatı Gönenç Gürkaynak’tan İmamoğlu’nun hesabına engel açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve ardından İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına Türkiye'den erişime engellenmesi gündeme oturdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan X’in avukatı Gönenç Gürkaynak, bir itiraz başvurusu yapacağını duyurdu.

İtiraz başvurusu bu sabah yapılacak

Gürkaynak, X'in talebiyle ve X'in serbest avukatı sıfatıyla İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı itiraz başvurusunu bu sabah yapacağını kaydetti:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X'teki hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X'in talebiyle ve X'in serbest avukatı sıfatıyla, ilgili mahkemesinde konuya dair tüm itirazlarımızın bütün hukuki temellerini ortaya koyan bir itiraz başvurusunu bu sabah yapmış olacağım. O noktada X de bu adımın atıldığını ayrı bir post ile kamuoyuna duyuracaktır. Bir ihtimalle tüm dilekçenin içeriğine de o post içeriğinde link verirler."

"Kararlar mahkeme tarafından doğrudan X'e aktarılıyor"

Hesaplara getirilen erişim engeli kararlarının mahkemeler tarafından doğrudan X'e aktarıldığını kaydeden Gürkaynak, bu noktada sadece mahkeme kararına karşı hukuk yollarına başvurma talimatı verebildiğinin de altını çizdi:

"Bu vesileyle, kapatılan hesaplarla ilgili olarak 3 Nisan'dan bu yana profilimde sabit gönderi olarak duran hususu Sayın Ekrem Imamoğlu'nun hesabına dair X işlemiyle ilgili olarak da tekrar hatırlatmak isterim:

Ülkemizdeki mahkemelerin bir hesapta hukuka aykırı içerik olduğu gerekçesiyle erişim engeli getirmesi kararları benim tasarrufum ve takdirim ile incelenmekte değildir. Bu hususlar mahkemeler ve ilgili idare tarafindan X'e doğrudan aktarılmakta ve müvekkil şirket tarafından doğrudan incelenmektedir.

Serbest avukat olarak bana vazife düşebilen tek nokta, bu olayda olduğu gibi, müvekkilin konuyu yargısal denetime taşıyarak ilgili mahkeme kararına karşı hukuk yollarına başvurma talimatı vermesi noktasıdır."

Ne olmuştu?

19 Mart tarihinde gözaltına alındığından beri mesajlarını avukatları aracılığıyla sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı Türkiye'den erişime engellenmişti.

Erişim engeli kararının 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı ifade edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabında 9,7 milyon takipçisi bulunuyordu.