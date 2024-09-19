X'ten Brezilya açıklaması: Yasağı yanlışlıkla deldik!

X'ten yapılan ve Brezilya yasağının kısmen ihlal edilmesinin 'kasıtsız' olduğu belirtilen açıklamada, değişiklik nedeniyle Brezilya'daki bazı kullanıcıların "geçici" olarak X'e erişim sağladığı aktarıldı. Açıklamada, "Geri dönmek için Brezilya hükümetiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'da X'e erişim engeli neden getirilmişti?

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti. Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor" diyerek karara tepki göstermişti.