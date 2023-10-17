Yaban arılarındaki azalma kriz yaratabilir

Eklem bacaklılar ve zar kanatlılar takımında yer alan yaban arılarının, tozlaşmada bal arıları kadar önemli olduklarını, bir diğer önemlerinin de tarım zararlılarını yemeleri olduğunun altını çizen Kekeçoğlu, “Bal arıları tozlaşmada sadece önemli bir vektör ama yaban arıları zarar veren böcekleri de yiyerek bitkiye faydalı oluyorlar. O kadar önemli ki bunlar biyolojik mücadele vektörleri” dedi.

Tarım zararlılarının artışına neden olacak

İklim değişikliği, küresel ısınma ve tarım ilaçlarının yaban arıları popülasyonunu azalttığı, yaban arılarının yok olmasının tarım zararlısı böceklerin daha fazla çoğalmasına neden olabileceği uyarısında bulunan Kekeçoğlu “Tarım zararlısı böceklerin çoğalması da bitkileri etkileyecek, özellikle gıda olarak kullandığımız bitkilerin ölmesine veya verim düşüşüne neden olacaktır. Yaban arılarının popülasyonunun azalması ve bilinçsiz arıcılık, dünyada kesinlikle bir krize neden olacaktır” diye konuştu.