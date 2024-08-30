Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, kentte Cudi ve Gabar dağları ile Beytüşşebap, İdil ve Uludere ilçelerinin, yaban keçilerinin yaşam alanı olduğunu belirtti ve ekledi:

"Yaban keçisi avlayan kişiye 650 bin lira tazminat, 10 bin lira da 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan ceza uygulandı. Bu hayvanlarımız koruma altında ve nesli tehlike altında olan türler arasında. Vatandaşlarımızdan bu hayvanların korunması için hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."​​​​​​​