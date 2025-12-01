Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025 YDS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın en son oturumuna katılım sağlayan binlerce kişi, büyük bir merakla elde ettikleri puanları öğrenme anını bekliyor. Aylarca süren yoğun bir hazırlık döneminin ardından testlerini tamamlayan adaylar için şimdi odak noktası, sonuçların ne zaman ilan edileceği. Bu nedenle, "2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorgulaması sürekli tekrarlanıyor.

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2025 yılına ait resmi takviminde belirtildiği üzere, YDS/2 sınav sonuçları 12 Aralık tarihinde duyurulacak.

Adaylar, sınavdan aldıkları puanlara, ÖSYM’nin özel sonuç açıklama adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden, kendilerine ait T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak erişim sağlayabilecek.