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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuru tarihleri ne zaman? YDS'ye nasıl başvuru yapılır?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) için süreç başladı. 2025-YDS/1 için başvuru tarihleri, başvuru adresi ve nasıl başvurunun yapılacağı belli oldu. 2025-YDS/1, belirli sınav merkezlerinde 9 Mart'ta düzenlenecek.

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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuruları başladı.

2025-YDS/1 başvuru tarihleri

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta uygulanacak 2025-YDS/1 için başvurular, 22-29 Ocak'ta yapılacak.

2025-YDS/1 nasıl başvuru yapılır?

Adaylar, başvurularını bugün saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.