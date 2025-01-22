Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuru tarihleri ne zaman? YDS'ye nasıl başvuru yapılır?
ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) için süreç başladı. 2025-YDS/1 için başvuru tarihleri, başvuru adresi ve nasıl başvurunun yapılacağı belli oldu. 2025-YDS/1, belirli sınav merkezlerinde 9 Mart'ta düzenlenecek.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuruları başladı.
2025-YDS/1 başvuru tarihleri
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta uygulanacak 2025-YDS/1 için başvurular, 22-29 Ocak'ta yapılacak.
2025-YDS/1 nasıl başvuru yapılır?
Adaylar, başvurularını bugün saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.