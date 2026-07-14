Yabancı plakalı araç kullanım kuralları değişti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yabancı plakalı araçların Türkiye’de kullanımına ilişkin esasların yeniden netleştirildiğini açıkladı. Yeni uygulamayla, izin hakkı sahibinin Türkiye’de bulunması şartıyla yurt dışında yerleşik eş, çocuk, torun, anne, baba ve büyükanne-büyükbaba, araç sahibi yanında olmasa da aracı kullanabilecek.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının talepleri ve uygulamada karşılaşılan cezai işlem sorunları üzerine Ticaret Bakanlığı ile çalışma yürütüldüğünü bildirdi.
Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki bakanlık arasında yapılan görüşmeler sonucunda yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin kuralların vatandaşların hayatını kolaylaştıracak şekilde yeniden belirlendiğini ifade etti.
Araç sahibi yanında olmadan da kullanılabilecek
Yeni uygulamaya göre, izin hakkı sahibinin Türkiye’de bulunması şartıyla yurt dışında yerleşik eşi, üstsoyu ve altsoyu, araç sahibi araçta bulunmasa da yabancı plakalı aracı kullanabilecek.
Bu kapsamda anne, baba, büyükanne, büyükbaba, çocuklar ve torunlar düzenlemeden yararlanabilecek.
Akrabalık şartı aranmayacak
İzin hakkı sahibinin araçta bulunması durumunda ise yurt dışında yerleşik diğer kişiler, herhangi bir akrabalık şartı aranmadan aracı kullanabilecek.
Ayrıca acil durumlarda, araç sahibinin araçta bulunması koşuluyla Türkiye’de yerleşik eş, çocuk, torun, anne, baba ve diğer üstsoy yakınlarının aracı kullanması halinde cezai işlem uygulanmayacak.
Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık.— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) July 13, 2026
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan Bakanlığımıza ulaşan talepleri ve uygulamada karşılaşılan cezai işlem sorunlarını Ticaret Bakanlığımıza ilettik.
İki Bakanlığımız arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda,… pic.twitter.com/ahT6n3MGJw