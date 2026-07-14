Yabancı plakalı araç kullanım kuralları değişti

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının talepleri ve uygulamada karşılaşılan cezai işlem sorunları üzerine Ticaret Bakanlığı ile çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki bakanlık arasında yapılan görüşmeler sonucunda yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin kuralların vatandaşların hayatını kolaylaştıracak şekilde yeniden belirlendiğini ifade etti.

Araç sahibi yanında olmadan da kullanılabilecek

Yeni uygulamaya göre, izin hakkı sahibinin Türkiye’de bulunması şartıyla yurt dışında yerleşik eşi, üstsoyu ve altsoyu, araç sahibi araçta bulunmasa da yabancı plakalı aracı kullanabilecek.

Bu kapsamda anne, baba, büyükanne, büyükbaba, çocuklar ve torunlar düzenlemeden yararlanabilecek.

Akrabalık şartı aranmayacak

İzin hakkı sahibinin araçta bulunması durumunda ise yurt dışında yerleşik diğer kişiler, herhangi bir akrabalık şartı aranmadan aracı kullanabilecek.

Ayrıca acil durumlarda, araç sahibinin araçta bulunması koşuluyla Türkiye’de yerleşik eş, çocuk, torun, anne, baba ve diğer üstsoy yakınlarının aracı kullanması halinde cezai işlem uygulanmayacak.