Yabancı plakalı araçlar için yeni dönem: Geçiş kuralları değişti

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"Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, yabancı plakalı araçların ücretli karayollarını kullanabilmesi için Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gibi elektronik ücret toplama sistemlerine abone olması ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurması gerekecek.

Yönetmelik kapsamında, sürücüsünün vatandaşlığına bakılmaksızın geçiş ücreti veya idari para cezası borcu bulunan yabancı plakalı araçların, borçlarını ödemeden gümrük kapılarından yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek. Araç sahipleri veya sürücüleri, söz konusu borçlarını sınır kapılarında da ödeyebilecek.

15 gün içinde ödeyen ceza ödemeyecek

Ücretli karayollarından ödeme yapmadan geçtiği tespit edilen yabancı plakalı araçlara, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından kullanılan güzergâha ait geçiş ücretine ek olarak bu tutarın dört katı idari para cezası uygulanacak.

Bununla birlikte, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde geçiş ücretini usulüne uygun şekilde ödeyenlerden idari para cezası tahsil edilmeyecek.

Ödemenin 45'inci günden sonra yapılması halinde ise araç sahiplerinden, geçiş ücretiyle birlikte bu tutarın dört katı idari para cezası tahsil edilecek.