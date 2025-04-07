Yabancı yatırım gelsin diye çırpınan biziz

Ferit PARLAK

Cumhuriyet Halk Par­tisi’nin (CHP) 21. Ola­ğanüstü Kurultayı dün Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “İrade Milletindir” sloganıyla ger­çekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması­nın ardından CHP Genel Baş­kanı Özgür Özel, açılış konuş­masını yaparak kurultayı açtı.

Kurultay’da Divan Başkanlı­ğı’na Denizli Büyükşehir Be­lediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi. Kurultaya, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Ge­nel Başkanı Murat Karayal­çın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.

105 oy geçersiz sayıldı

Kurultay salonunda, Özgür Özel’in yanındaki koltuk, İs­tanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İma­moğlu için ayrıldı. Salonda, Mustafa Kemal Atatürk, Öz­gür Özel ve Ekrem İmamoğlu posterleri yer aldı. Daha öne adaylığını açıklayan Ümit Uysal’ın adaylıktan çekildiği bildirildi.

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve oyuncu Ber­han Şimşek de yeterli imza­yı toplayamadığı gerekçesiyle başkan adayı olamadı. Böyle­ce kurultayda tek aday Özgür Özel oldu. Yapılan oylamanın ardından Özgür Özel, 1.171 oy alarak yeniden CHP’nin Ge­nel Başkanı oldu. Kurultay­da, 1.323 kayıtlı delegeden 1.276’sı oy kullandı. Kullanı­lan oylardan 1.171’i geçerli sa­yılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi.

“Atatürk’ün partisi CHP’dir”

Kurultayda bir konuşma ya­pan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerli ve yabancı yatırım­cının demokrasi konusunda da hasas olduğuna vurgu yap­tı. Yabancı yatırımcıların hu­kuki öngörülebilirlik ve güven esasıyla yatırım yaptığına dik­kat çeken Özel “Yabancı yatı­rım gelsin diye çırpınan biziz. Hukukun üstünlüğü nedir?

Hukuk devletini savunmak nedir? Ama hukuk güvencesi­ni kaldırmak nedir? Dünyada sermaye hukuki öngörülebi­lirlik ister, güvence ister. Sen ana muhalefetin mazbatasını, seçilmiş belediye başkanının diplomasını sırf rakip oluyor diye dünyanın gözü önünde iptal edersen, ne bonona gü­venirler, ne taahhüdüne güve­nirler, ne gelip buraya herhan­gi bir yatırım yaparlar.

Bugün artık cuntacılarla, demokrat­lar iki ayrı saftadır. Cuntacı­lar sırf iktidarları için ülkeyi yoksullaştırmayı, borçlandır­mayı, milleti sefalete sürük­lemeyi göze almıştır. Demok­rasinin de gelecekte zengin bir Türkiye’de ticaretiyle de emekçisinin alın terinin kar­şılığını almasının da hepsinin güvencesi, Atatürk’ün partisi CHP’dir” dedi

“47 yıldır gösterdiğimiz saygıyı, 47 gün göremedik”

Demokrasiye sonsuz inançları olduğunu dile geti­ren Özel, sözlerini şöyle sür­dürdü: "Bizim 47 yıldır de­mokrasiye duyduğumuz saygıyı, bırakın normal za­manında yapılsa seçim tak­viminin başlayacağı 47 ayı 47 gün bile gösterememiş­tir.

Bizimle hizmette yarışa­cak cesaretleri yoktu. Bizim­le hizmette yarışma imkan­ları yoktu. Onun yerine kamu gücünü rakiplerine karşı kul­lanarak, hem belediyelerimi­zi hem de muhalefeti sindir­me gayretine giriştiler. Mil­leti yeniden kutuplaştırarak, yeni kavgalar yaratarak, kol­tukta kalabileceklerini he­sap ettiler.

Ancak bu amaç­la attıkları her adımda daha da zayıfladılar. Asgari ücret­lilere, emeklilere haklarını vermek yerine, ülkemizde­ki yoksulluğu, gelir adalet­sizliğini daha da derinleştir­diler. Yasakları, yoksulluğu, yolsuzluğu çok daha ileri bo­yutlara götürdüler. Demok­rasiyi işine geldiğinde bini­lecek bir tren gibi görenler, yenildikleri seçimden sonra hızla o trenden inmeyi tercih ettiler.”

“Dosyaların içi boş”

Bugün Cumhurbaşkanı adayımızı ve arkadaşlarımı­zı içeride tutan dosyaların ta­mamının içi bomboştur” di­yen Özel, “Ellerinde hiçbir şey yok. Hiçbir delil, hiçbir kanıt yok. Zaman zaman te­levizyona çıkan meczuplaş­mış, bizim yalanlamaktan yorulduğumuz bazı kişiler, efendim daha önce belediye­lerin listelerinde yer alan ba­zı isimler konusunda bizim, Ekrem Başkan’ın uyarıldığı­nı, bu konuda ısrar ettiğimizi falan söyleyenler iftiracıdır, yalancıdır, müfteridir ve ta­mamen bir algı operasyonu­nun parçasıdır.

Genel Başkan olarak ben ve bu salonda tek vücut olan partimizin tüm Türkiye’deki iradesini temsil eden bizler, Ekrem Başkanı­mızın da, belediye başkanı­mızın da, belediye başkanla­rımızın da namusuna, kendi namuslarımız kadar kefiliz” şeklinde konuştu.

“Masak raporunda mahcup olacak hiçbir şey yok”

Masak raporunda itham edilen, şüpheli gösterilen tüm hesap hareketlerinin tek tek savunmada ispatlandığı­nı ifade eden Özel, “Örnek: ‘15 yıl önce bir arsa almışsın. 'Ek­rem Başkan: ‘Evet, ödediğim para tapu kaydının 20’de bi­ri bile değil.’ ‘Bu sana rüşvet olarak verilmiş. Paranın yüz­de 5’ini vermişsin, koca tapu­yu almışsın.

Değerine bak.’ Ekrem Başkan’ın 14 yıl önce bu meseleyi dönüp de avu­katına ‘Ya biz orayı krediyle aldık’ demesiyle, 20’de bir­lik paranın Ekrem Başkan’ın hesabından ödenen para ol­duğunun, 20 katının bir ka­mu bankasından kredi kulla­nıldığının, paranın bankanın hesabından kişinin hesabına geçtiğini görünce Savcı, ‘Ha tamam burası böyleymiş’ de­yip geçtiği gibi MASAK rapo­ru tel tel dökülmüş, MASAK raporu bir kanıt olarak bir tu­tuklamaya konulamamış ve milleti kandırmaya yönelik algı operasyonu orada yerle bir olmuştur” diye konuştu.

“Kent uzlaşısı” sözünden korkmam”

Kendisinin ‘kent uzlaşısı’ sözünden, tanımlamasından korkmadığını da ifade eden Özel şunları söyledi:

“Ancak bu DEM Parti’nin bir tanımlamasıdır. Kendi Parti Meclislerinde aldıkları bir karar ile ‘Biz kazanabile­ceğimiz illerde kazanacağız, kazanamayacağımız iller­de kayıtsız - şartsız muhale­feti desteklemek yerine eğer aday kent suçu işlemeyece­ğine, hak ihlali yapmayaca­ğına, ayrımcılık yapmayaca­ğına inandığımız bir adaysa kent uzlaşısı noktasında yak­laşacağız’ dedikleri bir Parti Meclisi kararıdır.

Biz bu se­çimlerde Türkiye ittifakında, AK Partili, İYİ Partili, MHP’li isimleri, kanaat önderlerini listelerimizde bulundurdu­ğumuz gibi geçmişte DEM Parti’de siyaset yapmış ya da yapmamış, bir parti üyeli­ği olan ya da olmayan ancak kitleleri harekete geçirebile­cek, dürüst, çalışkan ve tem­sil niteliği olan Kürtleri seve seve ve baş göz üstüne ede­rek listelerimize koyduk. Bu­radan bir kez daha söylüyo­rum.

Savcının yaptığı kent uzlaşısı tanımlaması keşke böyle yapılabilse de batıdaki Kürtler temsil olanağı tama­men bulabilseler de sadece Kürtler değil, belediye mec­lisinde seçimi kazanamaya­cak tüm partilerin temsilci­leri olsa da o kentin uzlaşısı o kente en iyi hizmet için bir­leşse. Ben adına ‘kent uzlaşı­sı’ da deseler, bizim ‘Türkiye ittifakı’ dediğimiz bu süreçte belediye başkanlarımız ney­le suçlanıyorsa, onu partinin Genel Başkanı olarak kendi talimatım olarak ilettiğimi ve sorumlunun açıkça ben oldu­ğumu ifade ediyorum.”

13 Nisan’da Samsun, 19 Mayıs’ta İzmir mitingi

Gelecek hafta pazar günü Samsun’a çıkacaklarını kay­deden CHP lideri Özel, “Sam­sun’dan başlıyoruz. Büyük mitinglerle, 19 Mayıs’ta İz­mir’de, İzmir tarihinin en bü­yük mitingiyle ve her Çarşam­ba akşamı İstanbul’da bir il­çede bir gece mitingiyle… Şu anda yürüttüğümüz dünya si­yaset tarihinin en büyük imza kampanyasında an itibariyle 7 milyon imzadayız” dedi.

“CHP örgütü kimsenin marabası değildir”

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkan adaylığı için yeterli imzaya ulaştığını ancak divanın başvurusunu kabul etmediğini iddia etti. Genel başkan adaylığı için 97 imza topladığını ancak adaylık başvurusu yapamadıklarını ifade eden Şimşek, “Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim.

Partililer de delegeler de şahit, salondan içeriye girebiliyor musunuz? Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil” diye konuştu. Şimşek, 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda listelerin Başkanlık Divanı’na 4 saat sonra verildiğini öne sürdü. Tek aday ve blok liste ile seçime gidilmesinin yanlış olduğunu dile getiren Şimşek, “CHP kimsenin holdingi değildir, CHP örgütü kimsenin marabası değildir” dedi.

Erken seçim çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısı yaptı. Özel, “Eğer istiyorsan haziranın ilk haftasında, en kısa takvimle. ‘Yok yetişemem’, o zaman görev sürenin yarısında, en son kasım ayında, çıkacaksın ve adayımızla yarışacaksın.

Bizler attığımız imzalarla sana dünya siyasi tarihinin en büyük güvensizlik oyunu ve tüm güvensizlik oylarının doğuracağı gibi tekrar milletin iradesine başvurmaya davet ediyorum. Sana meydan okuyoruz. Adayımızı yanımızda, sandığımızı önümüzde istiyoruz.

CHP korkuyu asla yanına almayanların, korkuyu 100 yıl önce bırakanların, korkuyu Kerbela’da bırakanların, CHP korkunun yerine cesareti Çanakkale’de gösterenlerin, CHP direnenlerin, teslim olmayanların, rantı paylaşmak yerine yoksulluğu paylaşarak azaltmaya çalışanların partisidir” ifadelerini kullandı.