Yabancı yatırım gelsin diye çırpınan biziz
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21’inci Olağanüstü Kurultayı dün yapıldı. Özgür Özel 1.171 oy alarak yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi. Kurultay’da konuşan Özel, yabancı yatırım gelsin diye kendilerinin çırpındığını belirterek, “Sen seçilmiş belediye başkanının diplomasını sırf rakip oluyor diye iptal edersen, kimse gelip buraya yatırım yapmaz” dedi.
Ferit PARLAK
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı dün Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “İrade Milletindir” sloganıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı.
Kurultay’da Divan Başkanlığı’na Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi. Kurultaya, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.
105 oy geçersiz sayıldı
Kurultay salonunda, Özgür Özel’in yanındaki koltuk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı. Salonda, Mustafa Kemal Atatürk, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu posterleri yer aldı. Daha öne adaylığını açıklayan Ümit Uysal’ın adaylıktan çekildiği bildirildi.
Eski CHP İstanbul Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek de yeterli imzayı toplayamadığı gerekçesiyle başkan adayı olamadı. Böylece kurultayda tek aday Özgür Özel oldu. Yapılan oylamanın ardından Özgür Özel, 1.171 oy alarak yeniden CHP’nin Genel Başkanı oldu. Kurultayda, 1.323 kayıtlı delegeden 1.276’sı oy kullandı. Kullanılan oylardan 1.171’i geçerli sayılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi.
“Atatürk’ün partisi CHP’dir”
Kurultayda bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerli ve yabancı yatırımcının demokrasi konusunda da hasas olduğuna vurgu yaptı. Yabancı yatırımcıların hukuki öngörülebilirlik ve güven esasıyla yatırım yaptığına dikkat çeken Özel “Yabancı yatırım gelsin diye çırpınan biziz. Hukukun üstünlüğü nedir?
Hukuk devletini savunmak nedir? Ama hukuk güvencesini kaldırmak nedir? Dünyada sermaye hukuki öngörülebilirlik ister, güvence ister. Sen ana muhalefetin mazbatasını, seçilmiş belediye başkanının diplomasını sırf rakip oluyor diye dünyanın gözü önünde iptal edersen, ne bonona güvenirler, ne taahhüdüne güvenirler, ne gelip buraya herhangi bir yatırım yaparlar.
Bugün artık cuntacılarla, demokratlar iki ayrı saftadır. Cuntacılar sırf iktidarları için ülkeyi yoksullaştırmayı, borçlandırmayı, milleti sefalete sürüklemeyi göze almıştır. Demokrasinin de gelecekte zengin bir Türkiye’de ticaretiyle de emekçisinin alın terinin karşılığını almasının da hepsinin güvencesi, Atatürk’ün partisi CHP’dir” dedi
“47 yıldır gösterdiğimiz saygıyı, 47 gün göremedik”
Demokrasiye sonsuz inançları olduğunu dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim 47 yıldır demokrasiye duyduğumuz saygıyı, bırakın normal zamanında yapılsa seçim takviminin başlayacağı 47 ayı 47 gün bile gösterememiştir.
Bizimle hizmette yarışacak cesaretleri yoktu. Bizimle hizmette yarışma imkanları yoktu. Onun yerine kamu gücünü rakiplerine karşı kullanarak, hem belediyelerimizi hem de muhalefeti sindirme gayretine giriştiler. Milleti yeniden kutuplaştırarak, yeni kavgalar yaratarak, koltukta kalabileceklerini hesap ettiler.
Ancak bu amaçla attıkları her adımda daha da zayıfladılar. Asgari ücretlilere, emeklilere haklarını vermek yerine, ülkemizdeki yoksulluğu, gelir adaletsizliğini daha da derinleştirdiler. Yasakları, yoksulluğu, yolsuzluğu çok daha ileri boyutlara götürdüler. Demokrasiyi işine geldiğinde binilecek bir tren gibi görenler, yenildikleri seçimden sonra hızla o trenden inmeyi tercih ettiler.”
“Dosyaların içi boş”
Bugün Cumhurbaşkanı adayımızı ve arkadaşlarımızı içeride tutan dosyaların tamamının içi bomboştur” diyen Özel, “Ellerinde hiçbir şey yok. Hiçbir delil, hiçbir kanıt yok. Zaman zaman televizyona çıkan meczuplaşmış, bizim yalanlamaktan yorulduğumuz bazı kişiler, efendim daha önce belediyelerin listelerinde yer alan bazı isimler konusunda bizim, Ekrem Başkan’ın uyarıldığını, bu konuda ısrar ettiğimizi falan söyleyenler iftiracıdır, yalancıdır, müfteridir ve tamamen bir algı operasyonunun parçasıdır.
Genel Başkan olarak ben ve bu salonda tek vücut olan partimizin tüm Türkiye’deki iradesini temsil eden bizler, Ekrem Başkanımızın da, belediye başkanımızın da, belediye başkanlarımızın da namusuna, kendi namuslarımız kadar kefiliz” şeklinde konuştu.
“Masak raporunda mahcup olacak hiçbir şey yok”
Masak raporunda itham edilen, şüpheli gösterilen tüm hesap hareketlerinin tek tek savunmada ispatlandığını ifade eden Özel, “Örnek: ‘15 yıl önce bir arsa almışsın. 'Ekrem Başkan: ‘Evet, ödediğim para tapu kaydının 20’de biri bile değil.’ ‘Bu sana rüşvet olarak verilmiş. Paranın yüzde 5’ini vermişsin, koca tapuyu almışsın.
Değerine bak.’ Ekrem Başkan’ın 14 yıl önce bu meseleyi dönüp de avukatına ‘Ya biz orayı krediyle aldık’ demesiyle, 20’de birlik paranın Ekrem Başkan’ın hesabından ödenen para olduğunun, 20 katının bir kamu bankasından kredi kullanıldığının, paranın bankanın hesabından kişinin hesabına geçtiğini görünce Savcı, ‘Ha tamam burası böyleymiş’ deyip geçtiği gibi MASAK raporu tel tel dökülmüş, MASAK raporu bir kanıt olarak bir tutuklamaya konulamamış ve milleti kandırmaya yönelik algı operasyonu orada yerle bir olmuştur” diye konuştu.
“Kent uzlaşısı” sözünden korkmam”
Kendisinin ‘kent uzlaşısı’ sözünden, tanımlamasından korkmadığını da ifade eden Özel şunları söyledi:
“Ancak bu DEM Parti’nin bir tanımlamasıdır. Kendi Parti Meclislerinde aldıkları bir karar ile ‘Biz kazanabileceğimiz illerde kazanacağız, kazanamayacağımız illerde kayıtsız - şartsız muhalefeti desteklemek yerine eğer aday kent suçu işlemeyeceğine, hak ihlali yapmayacağına, ayrımcılık yapmayacağına inandığımız bir adaysa kent uzlaşısı noktasında yaklaşacağız’ dedikleri bir Parti Meclisi kararıdır.
Biz bu seçimlerde Türkiye ittifakında, AK Partili, İYİ Partili, MHP’li isimleri, kanaat önderlerini listelerimizde bulundurduğumuz gibi geçmişte DEM Parti’de siyaset yapmış ya da yapmamış, bir parti üyeliği olan ya da olmayan ancak kitleleri harekete geçirebilecek, dürüst, çalışkan ve temsil niteliği olan Kürtleri seve seve ve baş göz üstüne ederek listelerimize koyduk. Buradan bir kez daha söylüyorum.
Savcının yaptığı kent uzlaşısı tanımlaması keşke böyle yapılabilse de batıdaki Kürtler temsil olanağı tamamen bulabilseler de sadece Kürtler değil, belediye meclisinde seçimi kazanamayacak tüm partilerin temsilcileri olsa da o kentin uzlaşısı o kente en iyi hizmet için birleşse. Ben adına ‘kent uzlaşısı’ da deseler, bizim ‘Türkiye ittifakı’ dediğimiz bu süreçte belediye başkanlarımız neyle suçlanıyorsa, onu partinin Genel Başkanı olarak kendi talimatım olarak ilettiğimi ve sorumlunun açıkça ben olduğumu ifade ediyorum.”
13 Nisan’da Samsun, 19 Mayıs’ta İzmir mitingi
Gelecek hafta pazar günü Samsun’a çıkacaklarını kaydeden CHP lideri Özel, “Samsun’dan başlıyoruz. Büyük mitinglerle, 19 Mayıs’ta İzmir’de, İzmir tarihinin en büyük mitingiyle ve her Çarşamba akşamı İstanbul’da bir ilçede bir gece mitingiyle… Şu anda yürüttüğümüz dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasında an itibariyle 7 milyon imzadayız” dedi.
“CHP örgütü kimsenin marabası değildir”
Eski CHP İstanbul Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkan adaylığı için yeterli imzaya ulaştığını ancak divanın başvurusunu kabul etmediğini iddia etti. Genel başkan adaylığı için 97 imza topladığını ancak adaylık başvurusu yapamadıklarını ifade eden Şimşek, “Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim.
Partililer de delegeler de şahit, salondan içeriye girebiliyor musunuz? Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil” diye konuştu. Şimşek, 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda listelerin Başkanlık Divanı’na 4 saat sonra verildiğini öne sürdü. Tek aday ve blok liste ile seçime gidilmesinin yanlış olduğunu dile getiren Şimşek, “CHP kimsenin holdingi değildir, CHP örgütü kimsenin marabası değildir” dedi.
Erken seçim çağrısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısı yaptı. Özel, “Eğer istiyorsan haziranın ilk haftasında, en kısa takvimle. ‘Yok yetişemem’, o zaman görev sürenin yarısında, en son kasım ayında, çıkacaksın ve adayımızla yarışacaksın.
Bizler attığımız imzalarla sana dünya siyasi tarihinin en büyük güvensizlik oyunu ve tüm güvensizlik oylarının doğuracağı gibi tekrar milletin iradesine başvurmaya davet ediyorum. Sana meydan okuyoruz. Adayımızı yanımızda, sandığımızı önümüzde istiyoruz.
CHP korkuyu asla yanına almayanların, korkuyu 100 yıl önce bırakanların, korkuyu Kerbela’da bırakanların, CHP korkunun yerine cesareti Çanakkale’de gösterenlerin, CHP direnenlerin, teslim olmayanların, rantı paylaşmak yerine yoksulluğu paylaşarak azaltmaya çalışanların partisidir” ifadelerini kullandı.