Yağış yok, kuraklık riski büyüyor: Meteoroloji’den sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava görülmesi beklenirken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebileceği belirtilirken kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında ise çığ ve kar erimesi riski bulunduğu bildirildi.

Marmara’da sıcaklık düşecek

Meteoroloji’ye göre hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi’nde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın ise yurt genelinde kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Çığ ve kar erimesi uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’daki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğunu belirtti. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve dağlık alanlarda bulunacak kişilerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.