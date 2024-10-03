Yağış yok, sıcaklıklar artıyor: Yaz havası geri geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumunu paylaştı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji, 3 Ekim’e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.
Yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İllere göre hava durumu nasıl olacak?
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu