Yağış yok, sıcaklıklar artıyor: Yaz havası geri geliyor

Meteoroloji, 3 Ekim’e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.

Yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu nasıl olacak?

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 31°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu