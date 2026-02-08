Yağışlar barajları rahatlattı: Üç büyükşehirde rezervler yükseldi

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar ve yağmur yağışları, kuraklık endişesi taşıyan barajlara hayat verdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 4 Şubat itibarıyla ülke genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 38,1'e ulaşarak Aralık 2025 dönemine kıyasla 4,6 puanlık bir iyileşme kaydetti.

Yağışlar uzun yıllar ortalamasını geride bıraktı

1 Ekim 2025 ile 4 Şubat 2026 tarihleri arasındaki su yılı verileri incelendiğinde, Türkiye genelindeki kümülatif yağışların uzun yıllar ortalamasının yüzde 5,9 üzerine çıktığı görülüyor. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise yağış miktarında yüzde 52,4 gibi oldukça yüksek bir artış yaşandı. Bu bereketli tablo, barajlardaki aktif depolama miktarını 31 Aralık'taki 31,6 milyar metreküp seviyesinden, 35,9 milyar metreküpe taşıdı.

Üç büyükşehirde su rezervleri hareketlendi

Yağışların etkisi en çok metropollerin su stoklarında hissedildi. Özellikle İstanbul'daki barajlarda görülen artış, İstanbullulara rahat bir nefes aldırdı.

İstanbul'da geçen yıl Aralık sonunda yüzde 18,4 olan baraj doluluk oranı, 4 Şubat itibarıyla yüzde 33'e çıktı. Mevcut seviyenin kente yaklaşık 151 günlük içme suyu sağladığı hesaplandı. Ankara'da su rezervi aynı dönemde yüzde 0,2'den yüzde 8,6'ya yükselirken, başkentte yaklaşık 244 günlük içme suyu bulunduğu belirtildi. İzmir'de ise doluluk oranı yüzde 0,3'ten yüzde 7,2'ye çıktı ve yaklaşık 173 günlük içme suyu kapasitesine ulaşıldı.

Bayramiç Barajı yüzde 100 dolu

Geçtiğimiz yaz yaşanan kavurucu kuraklığın ardından en sevindirici haber Çanakkale'den geldi. Kaz Dağları'ndan beslenen ve 250 bin dekar tarım arazisinin sulama ihtiyacını karşılayan Bayramiç Barajı, Aralık ayında yüzde 20'lere kadar düşen su seviyesini, Ocak ve Şubat başındaki yağışlarla birlikte tam kapasiteye (Yüzde 100) çıkardı.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, tarımsal üretim açısından bu gelişmenin hayati önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Üreticimiz hem ürün deseni, hem de ürün fiyatlandırmasında zor bir yıl geçirdi. 2026 yağmur açısından iyi başladı, bol bereketli yağmurlar alıyoruz. Bayramiç Barajı üç tane ilçeye hitap ettiği için çok önem arz ediyor."