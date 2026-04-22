Yağışlar rekor kırdı: Su rezervleri arttı, tarımda üretim canlandı

Mart ayında yağışlarda yaşanan hem barajları doldurdu hem toprağı coşturdu. Su rezervleri açısından olumlu bir tablo ortaya çıkarken, tarımsal üretimde de verimli bir sezon bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye genelinde bu dönemde yağışlar, mevsim normaline ve geçen yıl yağışlarına göre artış gösterdi. Bu doğrultuda, 1 Ekim 2025-31 Mart 2026 dönemini kapsayan 6 aylık 2025-2026 su yılı yağışları, normalinin ve geçen dönem yağışının üzerinde gerçekleşti. Böylece, 2025-2026 su yılında ortalama 468,8 milimetre yağış kaydedildi.

Mart ayı ortalama sıcaklığı ise 7,5 santigrat derece ölçülürken, bu değer 1991-2020 normalleri mart ayı ortalamasının 0,2 santigrat derece altında kaldı.

Aşırı yağış zarar da getirdi

Yağışların bölgesel etkileri incelendiğinde, İç Anadolu Bölgesi'nde ve Marmara Bölgesi'nde hububat gelişimi sağlıklı görünüyor ve kuraklık riski bulunmuyor. Bölge genel olarak, su stresi olmayan, dengeli ve olumlu bir üretim süreci geçirirken, tarımsal faaliyetler planlandığı şekilde sürüyor.

Ege Bölgesi'nde de verimli bir üretim dönemi yaşanırken, bazı alanlarda su fazlalığına bağlı kısmi verim kaybı riski öne çıkıyor. Akdeniz Bölgesi'nde iseaşırı yağışa bağlı lokal zararlar oluşurken, bölgede su fazlalığı risk oluşturuyor.

Doğu Anadolu ve Karadeniz'de, kar örtüsü tarımsal faaliyetleri kısmen sınırlandırıyor. Genel olarak bölgede, su açısından avantajlı, gelişimin kontrollü ilerlediği, verimli bir üretim potansiyeli bekleniyor. Aşırı yağışa bağlı bazı alanlarda su birikmesi görülen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, sararma, mantari hastalıklar ve besin eksikliği gibi lokal sorunlarla da karşılaşılıyor.

Tarımsal üretimde beklenti yüksek verim potansiyeli

Türkiye geneline bakıldığında, aşırı sıcaklık veya ani dalgalanmaların görülmemesi, bitki gelişimi için dengeli bir ortam sağladı. Yağışlar, özellikle geçen yıla göre çok belirgin artış gösterdi.

Bu durum, su kaynaklarını ve toprak nemini olumlu etkilerken, kuraklık riskini büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Ancak, bazı bölgelerde aşırı yağışlara bağlı sel, su birikmesi ve hastalık gibi lokal sorunlar görüldü.

Su yılı (ekim-mart) verilerine göre, Türkiye genelinde yağışlar hem normalin, hem de geçen dönemin oldukça üzerinde gerçekleşti. Yağışların son yılların en yüksek seviyelerine ulaşması, nemli ve verimli bir dönem beklentilerini de artırdı.

Havzaların büyük çoğunluğunda, yağış artışı görüldü. Mart 2025'te yüzde 43,9 olan barajlardaki doluluk oranı, yağışlardaki artışla birlikte bu yılın aynı döneminde yüzde 56,9 seviyesine yükseldi ve su rezervleri açısından olumlu bir tablo oluşturdu.

Türkiye genelinde mart ayı itibarıyla, 2025-2026 tarım sezonu için tarımsal üretim açısından olumlu, dengeli ve verim potansiyeli yüksek bir dönem yaşanırken, yer yer su fazlalığına bağlı riskler ortaya çıktı.