Yağışlar Sapanca Gölü'ne yaradı! 4 günde 18 santim arttı

Sakarya'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, bölgenin önemli su kaynaklarından Sapanca Gölü'nün seviyesinde belirgin bir artışa yol açtı. Yetkililer, yağışların yanı sıra altyapı çalışmalarının da bu yükselişte etkili olduğunu belirtti.

Su seviyesi 4 günde 18 santimetre yükseldi

Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü'nde su seviyesi, son dört günde 18 santimetre arttı. 26 Mart'ta 29,08 metre olarak ölçülen seviye, sağanak yağışların etkisiyle 29,26 metreye yükseldi.

Yağışlar ve altyapı çalışmaları etkili oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin yağış öncesinde hazırlıklarını tamamladığı ve yağmur sırasında suyun göle kayıpsız şekilde aktarılmasının sağlandığı belirtildi. Kent genelinde olası olumsuzluklara karşı da önlem alındığı ifade edildi.

24 saatte 4 milyon metreküp artış

Açıklamada, yağmur sularının gölü besleyen kaynaklara etkin şekilde yönlendirilmesi sayesinde kısa sürede önemli bir artış sağlandığına dikkat çekilerek, "Şehrimizin su kaynakları için uzun zamandır böyle bir yağış bekliyorduk. Yağışın bereketini ekiplerimizin anında müdahalesi ve güçlü altyapı sistemimiz sayesinde eksiksiz şekilde kaynaklarımıza ulaştırdık. Bu sayede Sapanca Gölü bir günde (dün) ciddi bir artış göstererek 18 santim yükseldi. 24 saat içinde gerçekleşen 4 milyon metreküp su artışının ardından anlık göl seviyesi ise 29,26 metre olarak ölçüldü" ifadelerine yer verildi.