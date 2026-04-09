Yağışlı hava etkisini artırıyor: Kuvvetli sağanak için uyarı yapıldı

Türkiye genelinde hava durumu yeni haftada yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, İzmir’in kuzeyi dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı yağış görülecek.

Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak etkili olurken, Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öne çıkacak.

Kuvvetli yağış birçok ilde etkili olacak

Meteoroloji, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Buna göre; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu (Van hariç) Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Antalya’nın batı kesimleri, Osmaniye ve Hatay çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum’un güneyi ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış görülecek.

Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kar, buzlanma ve çığ tehlikesi

İç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların düşük seyretmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde etkisini artırması beklenen bu durum, ulaşımda risk oluşturabilir.

Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Kar örtüsünün bulunduğu alanlarda ani erimelerle birlikte riskin arttığı ifade edildi.

Rüzgar Doğu’da kuvvetlenecek

Rüzgarın genel olarak güney ve güneybatı yönlerden eseceği, Marmara ve batı kesimlerde ise zamanla kuzeyli yönlere döneceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’nun doğusunda ise rüzgarın zaman zaman 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu durumun çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

Zirai don uyarısı yapıldı

Meteoroloji, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgeler için zirai don uyarısında bulundu.

Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif don riski bulunuyor. Yetkililer, çiftçilerin ve üreticilerin gerekli önlemleri alması gerektiğini bildirdi.

Büyük şehirlerde hava durumu:

İstanbul: 12°C, aralıklı yağmur ve sağanak

Ankara: 11°C, öğleden sonra yağmur, gece karla karışık yağmur

İzmir: 17°C, kuzeyi hariç yerel sağanak

Antalya: 21°C, öğleden sonra sağanak, batı kesimlerde kuvvetli