Yağışlı hava yurdu sarıyor: Meteoroloji haritayı paylaştı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava koşulları değişiyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların birçok bölgede etkili olması beklenirken, bazı kesimlerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

Yağış geniş alana yayılacak

Tahminlere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul dahil birçok noktada kuvvetli yağış

Marmara Bölgesi’nde özellikle doğu kesimlerde yağış etkisini artıracak. İstanbul, Bursa ve Kocaeli’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da günün en yüksek sıcaklığının 21 derece olması öngörülüyor.

Batı Karadeniz’de de kuvvetli yağış bekleniyor. Bolu, Düzce, Sinop ve Zonguldak başta olmak üzere bölgede sağanakların gün içinde etkili olması tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyılarında sağanak etkisini artıracak

Orta ve Doğu Karadeniz genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Samsun ve Trabzon’da özellikle öğle saatlerinde sağanağın şiddetini artırması bekleniyor. Rize’de de yer yer kuvvetli yağış öngörülüyor.

Akdeniz Bölgesi’nde ise Adana, Antalya, Hatay ve çevrelerinde sağanak bekleniyor. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da sıcaklık 17 dereceye düşecek

İç Anadolu’nun tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgenin kuzeybatısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Ankara’da sabah saatlerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor. Başkentte en yüksek sıcaklığın 17, Eskişehir’de 16, Konya’da 21 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu’da da yağışlı hava etkili olacak. Erzurum, Kars ve Van’da özellikle öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Malatya’da yağışların gün içinde aralıklarla sürmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak

Yağışlarla birlikte sıcaklıklarda da belirgin düşüş yaşanacak. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Doğu bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın Marmara ve Ege’de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji'den iki ayrı uyarı

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Marmara ve Ege ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle de tedbir çağrısı yapıldı.

Tahminlere göre gün boyunca Türkiye’nin önemli bölümünde yağış, kuvvetli rüzgâr ve hissedilir sıcaklık düşüşü birlikte etkili olacak.