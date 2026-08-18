Yağmur arası uzun sürdü: Sağanak geniş alana yayılacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların yerel nitelikte olacağı tahmin edilirken, MGM tarafından güncel bir meteorolojik uyarı yayımlanmadı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının Denizli ve Manisa'da 35, Diyarbakır'da 35, Adana ve Antalya'da 34, Kırklareli ve Şanlıurfa'da 34 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da sıcaklığın 29, Ankara'da 30, İzmir'de 33, Bursa'da 32 derece olması bekleniyor.

Akdeniz'de gök gürültülü sağanak

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Toroslar mevkii ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Adana ve Antalya'da sıcaklığın 34, Hatay'da 30, Burdur'da ise 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Karadeniz'in doğusunda yağış var

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz'in yanı sıra Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Rize ve Trabzon'da sıcaklığın 27, Samsun'da 29, Amasya'da ise 32 derece olması bekleniyor. Batı Karadeniz'de ise Kastamonu'nun güney kesimlerinde yerel sağanak tahmin ediliyor.

İç ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri yağışlı

İç Anadolu'da Kayseri'nin doğusu ile Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Ankara, Eskişehir ve Konya'da yağış öngörülmüyor.

Doğu Anadolu'da ise Malatya'nın batısı ile Ardahan ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege ve Güneydoğu'da yağış beklenmiyor

Marmara Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken İstanbul'da sıcaklık 29, Bursa ve Çanakkale'de 32, Kırklareli'nde 34 derece olacak.

Ege'de parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde ise yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. İzmir'de sıcaklığın 33, Denizli ve Manisa'da 35, Uşak'ta 29 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da da yağış beklenmiyor. Bölgede sıcaklıkların Diyarbakır'da 35, Şanlıurfa'da 34, Gaziantep'te 33 ve Mardin'de 32 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genel olarak kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.