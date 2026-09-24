Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Eski başkanlar hakkında gözaltı kararı
Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Kırıkkale merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında operasyonun kapsamı genişledi.
Kırıkkale merkezli 4 ilde 36 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenirken, aralarında iki eski belediye başkanının da bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerin yakalanması için ekipler harekete geçti.
Kaynak: HABER MERKEZİ