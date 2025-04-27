Yakalanacağını anlayınca önce arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, polis ekiplerinden kaçarken saklandıkları apartmanda yakalanacaklarını anlayınca, 17 yaşındaki Elif G.'yi başından vurarak öldüren Sezer Bozkurt, ardından aynı silahla hayatına son verdi. Talihsiz genç kızın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Diyarbakır’a götürüldü.

Eski eşinin yaşadığı apartmana sığındı

Olay, Cuma gecesi Siteler Mahallesi 1327 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Hakkında arama kararı bulunan Sezer Bozkurt, durumundan şüphelenen bekçilerin kimlik kontrolü sırasında kaçmaya başladı. Yanında bulunan 17 yaşındaki Elif G. ile birlikte eski eşinin yaşadığı apartmana sığınmak istedi. Ancak eve alınmayan ikili, apartmanın odunluk kısmına gizlendi. Kısa süre içinde yerleri tespit edilen şüpheliler için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Silahlı olduğu belirlenen Sezer Bozkurt, güvenlik güçlerine yaklaşmaları halinde hem kendisini hem de Elif G.'yi vuracağını söyledi. Yakalanacağını anlayan Bozkurt, bir süre sonra Elif G.'yi başından vurarak öldürdü ve ardından aynı silahla intihar etti. Odunluktan gelen silah sesleri üzerine harekete geçen ekipler, içeri girdiklerinde iki kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Elif G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ve savcılık ekiplerinin çalışmasının ardından Elif G.'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan genç kızın cenazesi, dayısı ve diğer yakınları tarafından teslim alınarak, defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır’a götürüldü. Cenaze teslimi sırasında Elif G.'nin yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.