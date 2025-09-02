Yakalanmasalardı 30 Ağustos'u kana bulayacaklardı

Edinilen bilgilere göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri öncesi Türkiye'de eylem hazırlığı içerisinde olan terör örgütü DEAŞ mensuplarının tespit ve deşifre edilmesine yönelik Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Örgütün internet sitesi üzerinden paylaştığı videolardan yüz tanıma sistemi ile örgüt mensupları tespit edildi.Ardından özel harekât timlerinin de desteğiyle harekete geçen ekipler Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Sakarya, Adana ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda 8 militanı gözaltına aldı.

İncelemelerde örgüte ait dokümanlar, örgüt içerisinde sözde savaşçı, asker ve polis olarak görev yaptıklarına dair bilgiler ile aralarında kırmızı bülten ile aranan şahısların olduğu belirlendi.

6 örgüt üyesi tutuklandı

Geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edilen 8 şahısdan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.