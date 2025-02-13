'Yakışıklı güvenlik' lakaplı Muhammet Sürmeli'ye 'çakar' cezası!
Sosyal medyada, özellikle TikTok'ta 'Yakışıklı güvenlik' lakabıyla tanınan fenomen Muhammet Sürmeli'ye 'çakar' ve mevzuata aykırı ışık donanımı nedeniyle para cezası verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı.
İncelemelerde, Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde bir araçta mevzuata aykırı şekilde ışık donanımı bulunduğu tespit edildi.
Çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen 32 yaşındaki sürücü Muhammed Sürmeli yakalandı.
'Yakışıklı güvenlik' lakabıyla Sürmeli'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "izinsiz reklam-logo kullanmak", "usulsüz çakar kullanmak", "cam filmi" ve "teknik değişiklik" maddelerinden toplam 142 bin 255 lira idari para cezası kesildi.
Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracı da 30 gün boyunca trafikten menedildi.