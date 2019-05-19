Yaklaşık iki bin sporcu bayram için koştu
İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle koşu düzenlendi. Bin 750 sporcu, 10 metrelik parkuru tamamladı.
İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "19 Mayıs Yol Koşusu" yapıldı.
Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yarışa kaydolan bin 750 sporcu, koşunun başlama noktası olan Konak'ta iskele önünde toplandı. Yarışmanın başlama saatine kadar ısınma hareketleri yapan sporcular, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.
Startı veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sporcuların arasına girerek koşuya katıldı.
Sporcular, Üçkuyular'da iskeleden start noktasına dönerek 10 kilometrelik parkuru tamamladı.
Kaynak: AA