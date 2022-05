Yaktığın meşale 103 yıldır yanıyor

Takip Et

Türk iş dünyası Atatürk'ün kutsal emanetini en güzel yere taşıma gayretinde

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

19 Mayıs övünç ile andığımız, gelecek nesillere de vatanından, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen bir büyük milletin şahlanış günü olarak daima anlatacağımız özel bir tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün bir milletin, onur ve namus savaşını zaferle sonuçlandırdı ve genç nesillere çok aziz bir emanet bıraktı. Bu bilinçle yetiştirdiğimiz gençlerimiz de bu büyük mücadelenin bilincinde olarak ülkemizi medeniyet yarışında en öne taşıyacaklardır. Türk iş dünyası olarak daima Atatürk’ün ve kahramanlarımızın izinde, onların bıraktığı bu kutsal emaneti en güzel yere taşıma gayretindeyiz. Biliyoruz ki bu yolda en büyük gücümüz, içindeki büyük cevherin farkında olan gençlerimizdir. Bu anlamlı günün yıl dönümünde, Türk özel sektörü adına 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızın kutlu olmasını diliyor, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.”

Gençler ekonomik ve siyasi bağımsızlığın en büyük teminatı

ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN

“19 Mayıs 1919 bir milletin küllerinden doğuşunun, istiklal bilinciyle attığı ilk adımın adı, yaktığı meşalenin ışığıdır. Bu meşale, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet aydınlatacaktır. Büyük Önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, Türk milletinin adını tarihe şanlı harfl erle yazdırmış, azim ve kararlılığı karşısında hiçbir engelin duramayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bu 103 yıl önce Samsun’da istiklal meşalesini yakarak tüm ülkeyi aydınlattığı günü Türk gençlerine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, gençlere duyduğu güveni göstererek, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini onlara emanet etti. Onlardan aldığımız güçle geleceğe umutla bakıyoruz. Atalarımızın savaş cephelerinde gösterdiği azmi, bizler bugün genç girişimcilerimizin de gücüyle, tüccarımızla, sanayicimizle çalışarak, üreterek ekonomik cephede gösterme gayretindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

Gençliğinde dik duranın yaşlılığında bileği bükülmez

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN

“Geleceğimizin ümidi, akıbeti gençlerimize bağlıdır. Bize atalarımızdan miras kalan bu vatanın koruyuculuğu ve yükselişi gençlerimizin elinde. Gelecek için hazırlanan, hiçbir güçlük karşısında yılmayan, sabır ve özveriyle çalışma disiplini içerisinde yetişen gençlerimize güvenimiz sonsuzdur. Gençliğinde dik duranın yaşlılığında bileği bükülmez. Milletimizin bağımsızlık, özgürlük umutlarının güçlenmesine vesile olan, toplumun aydınlık bir geleceğe ulaşma inancını kuvvetlendiren 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını esnaf ve sanatkarlar camiamız adına kutluyorum.”

Gençler sendikal hareket içinde daha çok yer almalı

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN

“19 Mayıs 1919 milletin birlik ve beraberlik ruhuyla işgal kuvvetlerinin yurttan atılmasının ilk adımıdır. 19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması gençlerin geleceğin güvencesi, yarınların umudu olarak görülmesinin en önemli göstergesidir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının da dahil olduğu sosyal tarafl arla oluşturulacak sosyal diyaloğu önemsiyor, gençlerimiz konusunda atılacak adımları destekliyoruz. Gençlerin sendikal harekette daha fazla yer alması ve sendikal kültür ile tanışmasının sendikalarımızın geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Gençlere yönelik politika önerilerinin gençlerle birlikte tartışılmasını, bu anlamda gençlerin görüş ve önerilerinin alınmasını öncelikli olarak görüyor ve buna uygun çalışmaları hayata geçiriyoruz.”

Milletin kaderini değiştiren yolculuğun başlangıcı

TÜRMOB GENEL BAŞKANI EMRE KARTALOĞLU

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 103. yılını kutluyoruz. Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, milletimizin kaderini değiştiren, yolumuzu aydınlatan tarihi bir başlangıçtır. Bugün sahip olduğumuz birçok zenginlik, Atatürk’ün o yıllarda başlattığı zorlu mücadeleler sonucu kurduğu çağdaş, demokratik devlet yapısı ve gösterdiği ilkeler ışığında elde edilmiştir. Her fırsatta genç nesile duyduğu güveni dile getiren Atatürk, kurmuş olduğu genç devlete sahip çıkma ve daha ileriye taşıma görevini yine Türk gençliğine emanet etmiştir.”

Dün ecdadımız hangi noktada ise biz de bugün o noktadayız

PANKOBİRLİK GENEL BAŞKANI RAMAZAN ERKOYUNCU

“Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’da attığı adımla milletimizin esareti kabul etmeyeceğini, istiklalden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Ortaya koyduğu bütün maddi ve manevi eserleriyle bu millete, asil kanlarında mevcut olan bağımsızlığı, çalışmayı, güçlü kalmayı bir miras olarak bırakmıştır. Nesiller değişse de yüz yıllar geçse de bilmemiz gerekiyor ki bizim irademiz kadar bu topraklara kast edenlerin iradeleri de canlı ve kararlıdır. Dün ecdadımız hangi noktada ise biz de bugün o noktayız, namahrem ellerin bu vatanın topraklarını, rafl arını işgal etmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Samsun’da hürriyet ateşini yakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyor, ülkemizi yarınların güçlü ve söz sahibi bir ülke yapma mesuliyetini omuzlarında taşıyan, bu sorumluluğu hisseden bütün gençlerimizin ve aziz milletimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, gençlerimize yaşamlarında muvaff akiyetler diliyorum.”

Gençleri her alanda desteklemek için çalışıyoruz

TİSK BAŞKANI ÖZGÜR BURAK AKKOL

“Dijital dönüşümün çalışma hayatını yeniden şekillendirdiği, sürekli olarak dönüşen dünyada gençlerimizi ve ihtiyaçlarını anlamak her zamankinden büyük önem taşıyor. İşverenler olarak biz de gençlerimizi her alanda desteklemek ve onları daha iyi bir geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Konfederasyonumuz ve şahsım adına, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum.”

Özgürlük ve bağımsızlığımızdan ödün vermeyeceğiz

GSO BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ

“Cumhuriyete giden yolda bu şahlanış aziz milletimizin özgürlük ve bağımsızlığından şartlar ne olursa olsun taviz vermeyeceğinin dünyaya ilanı olmuştur. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı bu özel günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk gençlerine armağan etmesi gençlere olan sevgisi ve güveninin göstergesidir.”