Yalancı bahar etkisini yitiriyor: Yeni haftada soğuk ve yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Libya üzerinden gelen lodosla birlikte Türkiye genelinde etkili olan yalancı bahar hafta sonu sürerken, yeni haftayla birlikte sıcaklıklar düşecek. Batıda yağış, iç ve doğu kesimlerde ise yeniden kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yalancı bahar bugün de etkisini sürdürecek.
Özellikle batı bölgelerinde sıcaklıklar şubat ayı ortalamasının oldukça üzerine çıktı. İstanbul ve Ankara’da termometreler 18-20 dereceyi gösterirken, Marmara’nın güneyi ile Ege çevrelerinde sıcaklıklar 25 dereceye yaklaştı.
Ege ve Akdeniz’de ise sıcaklıklar 22-23 derece bandında seyrediyor.
Lodos fırtınası ve sarı uyarı
Libya üzerinden gelen lodosun etkisiyle Ege, Marmara, Batı Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında kısa süreli kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının yer yer 70 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.
Meteoroloji, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Çöl tozu taşınımı bekleniyor
Lodosla birlikte batı ve güneydoğu bölgelerinde çöl tozu taşınımı da görülecek. Uzmanlar, özellikle solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbirli olmasını önerdi.
Yeni haftada hava sertleşecek
Yalancı baharın yeni haftayla birlikte etkisini kaybetmesi bekleniyor. Pazartesiden itibaren özellikle Marmara ve İstanbul’da sıcaklıklar kademeli olarak düşecek.
Batı bölgelerinde başlayacak yağışların salı günü tüm yurda yayılması öngörülüyor. Salı günü Ege ve Akdeniz’de kuvvetli yağışlar beklenirken, çarşamba günü hava daha da soğuyacak. İç ve doğu kesimlerde kar yağışının yeniden başlaması tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:
Kırklareli: 9 / 17 derece
İstanbul: 11 / 18 derece
İzmir: 13 / 22 derece
Denizli: 7 / 23 derece
Adana: 11 / 21 derece
Ankara: 2 / 18 derece
Samsun: 8 / 21 derece
Erzurum: -2 / 6 derece
Malatya: 3 / 15 derece
Kars: -15 / 1 derece
Diyarbakır: 5 / 16 derece
Gaziantep: 5 / 17 derece