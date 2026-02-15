Yalancı bahar etkisini yitiriyor: Yeni haftada soğuk ve yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yalancı bahar bugün de etkisini sürdürecek.

Özellikle batı bölgelerinde sıcaklıklar şubat ayı ortalamasının oldukça üzerine çıktı. İstanbul ve Ankara’da termometreler 18-20 dereceyi gösterirken, Marmara’nın güneyi ile Ege çevrelerinde sıcaklıklar 25 dereceye yaklaştı.

Ege ve Akdeniz’de ise sıcaklıklar 22-23 derece bandında seyrediyor.

Lodos fırtınası ve sarı uyarı

Libya üzerinden gelen lodosun etkisiyle Ege, Marmara, Batı Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında kısa süreli kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının yer yer 70 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

Meteoroloji, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Çöl tozu taşınımı bekleniyor

Lodosla birlikte batı ve güneydoğu bölgelerinde çöl tozu taşınımı da görülecek. Uzmanlar, özellikle solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbirli olmasını önerdi.

Yeni haftada hava sertleşecek

Yalancı baharın yeni haftayla birlikte etkisini kaybetmesi bekleniyor. Pazartesiden itibaren özellikle Marmara ve İstanbul’da sıcaklıklar kademeli olarak düşecek.

Batı bölgelerinde başlayacak yağışların salı günü tüm yurda yayılması öngörülüyor. Salı günü Ege ve Akdeniz’de kuvvetli yağışlar beklenirken, çarşamba günü hava daha da soğuyacak. İç ve doğu kesimlerde kar yağışının yeniden başlaması tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Kırklareli: 9 / 17 derece

İstanbul: 11 / 18 derece

İzmir: 13 / 22 derece

Denizli: 7 / 23 derece

Adana: 11 / 21 derece

Ankara: 2 / 18 derece

Samsun: 8 / 21 derece

Erzurum: -2 / 6 derece

Malatya: 3 / 15 derece

Kars: -15 / 1 derece

Diyarbakır: 5 / 16 derece

Gaziantep: 5 / 17 derece