Yalancı bahar geliyor: Sıcaklıklar 6 derece artacak

Bol kar yağışı ve dondurucu soğukların ardından hava, yalancı bahara döndü.

Bugünden itibaren sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Antalya’da sel riski sürerken, yeni haftada batı illerinde sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye devam edecek. Bugün kuzey kesimler, Trakya’nın batısı, Marmara’nın güneydoğusu, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’in doğusu ve Bolu, Tokat, Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülürken, MGM sarı kodla uyardığı kentte sel ve su baskını riskinin devam ettiğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarının kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, geçen hafta aşırı soğukların etkili olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde ise don ve buzlanma riski sürüyor.

Bugün bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

Kırklareli 6/14, İstanbul 7/14, Denizli 7/17, İzmir 11/18, Adana 4/16, Ankara 3/10, Samsun 7/15, Erzurum -11/0, Malatya -4/3, Kars -15/-2, Diyarbakır -3/6, Gaziantep -2/7 derece.