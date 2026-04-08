Yalçın Küçük son yolculuğuna uğurlandı
Akademisyen ve Kıbrıs gazisi Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Akademisyen Prof. Dr. Yalçın Küçük, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle 6 Nisan'da 87 yaşında hayatını kaybetti. Küçük'ün cenaze töreni, bugün ikindi namazını müteakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığı içerisinde bulunan İsmet Oğultürk Camii'nde düzenlendi. Törene Küçük’ün aile yakınları, sevenleri ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner katıldı.
Kıbrıs Barış Harekatı’na 1974 yılında yedek subay asteğmen rütbesiyle katılan gazi Yalçın Küçük’ün Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında dualar eşliğinde taşındı. Kılınan cenaze namazının ardından Küçük'ün naaşı Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.