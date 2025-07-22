Yalova Belediyesine 1 milyon TL'den fazla 'deniz kirliliği' cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından Yalova'da yapılan denetimlerde, denize arıtılmamış kentsel atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi.

Bu sebeple, Yalova Belediye Başkanlığına 1 milyon 337 bin 354 TL ceza kesildi.

Bakanlığın açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde Yalova'da, yağmur suyu hattından denize arıtılmamış kentsel atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi.

Çevre Kanunu'na istinaden, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi alanındaki deniz kirliliği ile ilgili olarak Yalova Belediye Başkanlığı’na 1 milyon 337 bin TL ceza uygulandı."