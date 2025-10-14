Yalova Göç İdaresi'nde rüşvet operasyonu: Müdür dahil 8 kişiye gözaltı

Yalova'da yürütülen bir soruşturma kapsamında, İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma, İl Göç İdaresi personelinin yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını kasıtlı olarak geciktirdiği, bazı kadınlarla iletişime geçerek görüşme talebinde bulunduğu, işlemleri yavaşlattığı ve bu kişilerle para alışverişi içinde oldukları iddiaları üzerine yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç., çalışanlar Emre K. ve Mesut A., tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G., iş takipçisi Qahtan G., emlakçı Süleyman Sezer Y. ve esnaf Ali Basim Jawad B. gözaltına alındı.

1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor

Şüpheliler hakkında 'rüşvet', 'irtikap', 'resmî belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından işlem yapıldığı, emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında aranan İl Göç İdaresi personeli Gökhan D.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.