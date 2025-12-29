Son dakika... DEAŞ operasyonunda kaç polis şehit oldu? Şehit olan polislerin ismi nedir?

Emniyet güçlerinin terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyonları sürerken, Yalova’da da geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Elmalık köyünde gece saat 03.00 sıralarında bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında şüphelilerin polislere ateş açması üzerine çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada üç polis şehit oldu, sekiz polis ile bir bekçi yaralandı. Operasyonda altı terörist ise ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'in şehit olduğunu açıkladı.

15 ilde 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son bir ay içerisinde DAEŞ’e yönelik operasyonlarda 138 şüphelinin tutuklandığını, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığını bildirdi. Bu çalışmaların devamı kapsamında, sabah saatlerinde 15 ilde 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, bu operasyonlardan birinin saat 02.00 sıralarında Yalova’da gerçekleştirildiğini aktardı. İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’taki bir adrese düzenlenen operasyonda, DAEŞ’li teröristlerin polislere ateş açması üzerine çatışma çıktığını ifade etti.

Çatışmada üç polisin şehit olduğunu belirten Yerlikaya, sekiz polis ile bir bekçinin de yaralandığını açıkladı. Teröristlerin bulunduğu evde kadın ve çocukların olması nedeniyle operasyonun büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuğun sağ olarak tahliye edildiğini kaydetti.

Yerlikaya, çıkan çatışmada altı teröristin ölü olarak ele geçirildiğini, teröristlerin Türk vatandaşı olduğunu ve operasyonun saat 09.40 itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

5 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şehitler için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, “Terör örgütü DAEŞ’e yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. “Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz” açıklamasında bulunan Erdoğan, şehitler başsağlığı diledi.

5 okulda eğitime ara verildi

Valilik bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yayın yasağı getirildi

Diğer yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), olay ile ilgili geçici yayın yasağı getirdi.

Açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir." denildi.

DMM: Dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyona ilişkin, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması, kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

DMM'den yapılan açıklamada, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyona ilişkin olarak, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda gerçek dışı, doğrulanmamış ve kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımların yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."