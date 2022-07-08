Yalova'da ormanlık alanlara gezi amaçlı giriş çıkışlar yasaklandı

Vali Muammer Erol'un başkanlığında toplanan Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, 9 Temmuz ila 15 Ağustos tarihleri arasında yerleşik köy halkı hariç olmak üzere halkın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışlarını yasakladı.

Komisyonun, orman içi yollarda izinli olanlar hariç ATV, UTV, motosiklet gibi araçlarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ve çadırlı-çadırsız kamp yapmaya da yasak getirdiği aktarılan açıklamada, il ve ilçelerdeki bütün piknik ve mesire alanlarında 9 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında saat 20.30'dan saat 09.00'a kadar mangal, semaver gibi ateş yakmanın da yasaklanmasına karar verildiği bildirildi.

Ayrıca Delmece Yaylası Tabiat Park sahası içindeki mangal yakmaya izin verilen piknik-mesirealanlarında da belirlenen tarihler arasında yasağın aynı saatlerde geçerli olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Delmece Yaylası Tabiat Parkı yolu boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak tamamen yasaklanmıştır. Yalova ili mülki sınırları içinde anız yakılması, kırsal alanlarda ot, çöp, tarla artığı, bağ-bahçe budaması artığı, yaprak ve dal parçaları ile vb. maddelerin kontrollü yakılması da yasaklanmıştır. Orman yangınları esnasında valiliğinize bağlı kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait (dozer, loder, greyder, arasöz ve itfaiye aracı vb) her türlü araç ve gereçlerin yangın mahalline intikallerinden sonra orman teşkilatının koordinesine verilmesi, halk arasında yangın çıkarma hastalığı olarak da bilinen piromani teşhisi konulmuş kişilerin orman yangını açısından 9 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında tedbir amaçlı gözetim altında tutulması, orman yangınına sebebiyet verenlerin tespiti gayesiyle genel kolluk kuvvetleri başta olmak üzere diğer kolluk birimlerince düzenli şekilde devriye ve kontrollerin yapılması, muhtarlıklar tarafından ormanların yangınlara karşı muhafazasında köylerde gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşların uyarılması kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanunlar gereği işlem yapılacağı bildirildi.