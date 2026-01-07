Yalova'da silahlı saldırıya uğrayan SGK avukatı öldürüldü

Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasına gelen 57 yaşındaki H.H., icra dosyasının bulunduğu iddiasıyla kurum avukatı Zekeriya Polat (31) ile görüşmek istedi.

Görüşme sırasında çıkan tartışmada H.H, yanındaki tabancayla Polat'a ateş etti. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibi tarafından yakalandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Jandarma, zanlı H.H'yi polise teslim etti.

Avukat hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bakan Işıkhan'dan taziye medajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da saldırıda hayatını kaybeden avukat Zekeriya Polat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Işıkhan, paylaşımında, "Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, kurum avukatımız Zekeriya Polat'ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. SGK ailemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında bugün saat 11.30 sıralarında, maluliyet talebinin reddi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe göstererek kuruma gelen bir şahıs tarafından kurum avukatımız Zekeriya Polat'a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve maalesef çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Kurum personelimize yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; çalışma arkadaşımızın ailesine, yakınlarına ve tüm SGK camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz."

"Soruşturma titizlikle sürüyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kurum avukatı Zekeriya Polat'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen elim olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."