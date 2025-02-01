Yalova'da su güvenli mi? Sağlık Bakanlığı araştırma sonucunu yayınladı

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılan Gökçe Barajı Kurtköy Derivasyonu’nda suda meydana gelen köpüklenme nedeniyle 30 Ocak’ta kent genelinde su kesintisine gidilmişti.

Sağlık Bakanlığı barajda su güvenliğine ilişkin ilk incelemesini tamamladı. Bakanlık, konuya ilişkin bir duyuru yayınladı.

Bakanlığın açıklamasında, Yalova'daki su güvenliği incelemesi konusunda bilgilendirme yapılmasının gerekli olduğu bildirildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve ilgili birimlerin olay yerinde inceleme yaparak aldıkları numunelerin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün referans laboratuvarlarına gönderildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Kullanılabilir ama şimdilik içmeyin!

* Yapılan ilk incelemeler neticesinde su kaynağında bir uygunsuzluk tespit edilmemiş, bunun üzerine şebeke suyu kullanım suyu olarak verilmiştir.

* İçme suyu kullanımıyla ilgili duyuru ise gerekli analizler tamamlandığında yapılacaktır.

* Şu ana kadar olumsuz bir vaka bildirilmemiş olup Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ve tüm yetkililer süreci titizlikle takip etmektedir. Halk sağlığı önceliğimizdir, gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."